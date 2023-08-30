Площадь лесного пожара в Геленджике снова возросла

Она уже достигла 30 гектаров. Спасатели никак не могут взять огонь под свой контроль.

Пламя вспыхнуло еще вчера вечером в районе Бобруковой Щели и быстро стало распространяться из-за сильного ветра. С самого утра министерство по чрезвычайным ситуациям привлекло к тушению природного пожара добровольцев, но это не спасло ситуацию. С первоначальных 5 гектаров огонь разросся до 30 гектаров.Об этом рассказало ТАСС.

«Тушение осложняется сильным ветром с порывами до 30 м/с и сложно-пересеченным рельефом местности», - сообщили представители МЧС.

К ликвидации возгорания уже привлечено больше 400 человек, усилия которых подкрепляются семью десятками единиц техники. В тушении огня задействованы 2 вертолета.