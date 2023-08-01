Площадь пожара на предприятии в Люберцах выросла до 1,2 тысячи «квадратов»

Площадь пожара на территории предприятия в Котельническом проезде в Люберцах составляет 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, горят три ангара. К тушению привлекли семьдесят человек и свыше двадцати единиц техники.

В подмосковном главке МЧС уточнили, что сведения о возгорании в нежилом здании поступили в 12:17 во вторник. Когда на место прибыли первые спасатели, наблюдалось возгорание одного ангара.

Ранее в прокуратуре Московской области сообщили, что ангары, где произошел пожар, принадлежат предприятию по производству резиновых шин. По предварительным данным, возгорание возникло во время проведения сварочных работ.