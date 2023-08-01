Прокуратура взяла на контроль установление причин пожара на предприятии в Люберцах

Люберецкая городская прокуратура взяла на контроль установление причин пожара на предприятии в Котельническом проезде. Об этом сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В подмосковной прокуратуре уточнили, что, по предварительным данным, возгорание произошло в ангаре предприятия по производству резиновых шин. Пожар начался во время сварочных работ.

В настоящее время на месте работаю пожарные. Идет тушение огня.

Ранее СМИ сообщали, что рядом с Новорязанским шоссе в Люберцах загорелась строительная база.