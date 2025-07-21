По делу о теракте в «Крокусе» потерпевшими признаны около 2,3 тыс. человек

Из числа тех, кто признан потерпевшим по делу о теракте в «Крокусе», в судебном процессе примет участие только небольшая их часть. Число согласившихся участвовать в суде не превышает 150 человек. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную от одного из участников предстоящего процесса, который будет проходить во 2-м Западном военном суде.

«Из 2300 человек в рассмотрении уголовного дела по существу о теракте в „Крокусе“ в отношении 19 фигурантов выразили желание участвовать в судебном процессе около 150», — указали журналистам.

Подсудимыми в суде будут проходить 19 человек из числа исполнителей теракта и их соучастников. Дело будет рассматриваться коллегией из трех судей. В материалах этого дела присутствует 470 томов, в их числе результаты более 200 различных видов экспертиз в отношении обвиняемых. Сегодня, 21 июля, по итогам предварительных слушаний должно определиться, где именно будет проводиться суд, и когда начнется рассмотрение дела по существу.

Ранее спасший сотни людей при теракте в «Крокусе» гардеробщик рассказал о своей жизни. Юноша сообщил, что ему, несмотря на все заявления соцсетей, никто так и не дал бесплатную квартиру. Власти предоставили семье жилье в Путилково по социальному найму с правом выкупа. В текущей экономической ситуации ни сам парень, ни его семья не могут себе позволить ипотеку.