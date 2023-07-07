По двум районам Донецка украинцы выпустили ракеты из РСЗО

Безопасность

Фото: [©Сергей Аверин/РИА Новости]

Вечером пятницы, 7 июля, ВСУ продолжили обстреливать Донецк. В представительстве ДНР в СЦКК рассказали подробности.

Удар со стороны Украины вновь был нанесен по двум районам Донецка – Киевскому и Куйбышевскому. По информации представительства, украинцы запускали ракеты из РСЗО из населенного пункта Нетайлово.

В общей сложности в 19:50 по Донецку прилетело пять ракет. На данный момент тип РСЗО не установлен.

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