По двум районам Донецка украинцы выпустили ракеты из РСЗО
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Вечером пятницы, 7 июля, ВСУ продолжили обстреливать Донецк. В представительстве ДНР в СЦКК рассказали подробности.
Удар со стороны Украины вновь был нанесен по двум районам Донецка – Киевскому и Куйбышевскому. По информации представительства, украинцы запускали ракеты из РСЗО из населенного пункта Нетайлово.
В общей сложности в 19:50 по Донецку прилетело пять ракет. На данный момент тип РСЗО не установлен.