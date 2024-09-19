По иску военной прокуратуры суд в Подмосковье признал информацию на одном из сайтов запрещенной к распространению

Военный прокурор 51 военной прокуратуры обратился в суд с административным исковым заявлением, в котором потребовал признать информацию, содержащуюся на одном из интернет-ресурсов, запрещенной к распространению в Российской Федерации.

Поводом стали результаты мониторинга глобальной информационно-телекоммуникационной сети, выявившего факт подстрекательства граждан к противоправному поведению, а именно к получению в обход предусмотренных законом процедур удостоверяющих определенные правомочия документов.

Балашихинским городским судом Московской области иск военного прокурора удовлетворен. Доступ к сайту заблокирован, данные о нем внесены в соответствующий перечень.