В Крыму ищут туристов, застрявших в пещере из-за паводка

В Крыму продолжаются поиски четырех туристов, которые оказались заблокированными в пещерной системе из-за резкого подъема уровня воды. Как сообщил корреспонденту « Крым 24 » директор туристического комплекса «Красные пещеры» Федор Родин, группа спустилась в пещеру Голубиная, расположенную на Долгоруковской яйле, а выйти планировала через Красную пещеру. Именно этот маршрут и стал для них ловушкой: вода отрезала путь к выходу, и теперь люди не могут самостоятельно выбраться на поверхность.

По словам Родина, важно понимать, что инцидент произошел не в самой Красной пещере как таковой, а на маршруте, который через нее проходил. «Ребята-туристы на Долгоруковской яйле спустились в пещеру Голубиная и планировали выйти через Красную пещеру. Все, вот на данный момент вся информация. То есть это не Красная пещера», — уточнил он, подчеркнув, что речь идет именно о спелеологическом маршруте, а не о посещении оборудованной части комплекса. Эта деталь важна для понимания картины: туристы оказались в естественной, необустроенной части пещерной системы, где уровень воды может меняться стремительно и непредсказуемо.

По его мнению, последствия такой ситуации могут быть самыми серьезными. Пещеры — это особая среда, где подъем воды не только блокирует проходы, но и создает риск переохлаждения, нехватки кислорода и потери ориентировки. Четверо человек находятся в замкнутом пространстве, и каждая минута промедления усложняет их положение. Поисково-спасательные работы продолжаются, но точных данных о состоянии группы пока нет. Спасателям приходится действовать в сложных условиях, учитывая рельеф и гидрологическую обстановку. В подобных случаях решающую роль играет скорость реакции и профессионализм служб, однако даже они не всегда могут мгновенно добраться до пострадавших.

Ранее сообщалось, что спасатели приступили к поискам туриста из Израиля на Камчатке.