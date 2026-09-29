Медведи в Подмосковье: жители столичного региона скупают средства защиты от хищников

В России резко вырос спрос на средства отпугивания медведей — продажи таких устройств увеличились втрое, причем не только в традиционно «медвежьих» регионах, но и в Подмосковье. Причиной стали тревожные новости о нападениях хищников на людей в разных уголках страны. Однако специалисты предупреждают: ажиотажный спрос на отпугиватели — скорее эмоциональная реакция, чем реальное решение проблемы.

Как пояснил зоолог, охотовед Михаил Кречмар в беседе с «Вечерней Москвой», численность медведей в Московской области оценивается весьма приблизительно — от восьми до 120 особей. Для сравнения, в Красноярском крае, где этой осенью от нападений погибли семь человек, обитает около 26,6 тыс. хищников. При этом даже 120 медведей — это немного, но на фоне общего нашествия страх людей растет, порождая спрос на защиту.

Почему же ситуация с медведями обострилась? Кречмар выделяет несколько причин, сложившихся в единый тренд. Во-первых, естественный рост популяции из-за катастрофического недопромысла: в России не отстреливается 73% медведей, предназначенных к изъятию. Охота — не прихоть, а инструмент регулирования численности, и без нее хищники теряют страх перед человеком. Во-вторых, на юге Сибири наблюдается неурожай кедрового ореха — основного корма. Голодные звери выходят к людям в поисках пропитания. Сочетание этих факторов дало взрывной эффект. В Подмосковье ситуация иная: медведей мало, но даже редкие следы, как тот, что эксперт видел семь лет назад на окраине парка «Патриот», заставляют людей нервничать. Новости из других регионов подогревают тревогу, и вот уже жители столичного региона скупают фальшфейеры и перцовые баллончики.

Однако специалисты относятся к таким покупкам скептически.

Все нелетальные средства не абсолютны. Фальшфейеры и баллончики могут как отпугнуть, так и разозлить. Кроме того, они применяются на дистанции не дальше трех метров. А на такое расстояние еще нужно, чтобы медведь подпустил, — подчеркивает Кречмар.

Электрошокер или маникюрные ножницы в критический момент — тоже не гарантия спасения. Если вы встретили медведя, и он вас не видит, лучше тихо отойти, подождать полчаса-час и продолжить путь. Не нужно пытаться испугать зверя, кидать камни или кричать. Если же медведь на пути, достаточно сказать ему пару слов обычным тоном — в крике он считывает неуверенность и может перейти к агрессии. В 90% случаев хищник убегает, так как все-таки боится человека. Если разговор не помогает, можно включить громкую агрессивную музыку, использовать пневмогорн или сигнальный свисток. Для профилактики стоит ходить по лесу шумно, взять с собой колонку с современной музыкой, а при встрече поднять над головой куртку — у медведя плохое зрение, и он может испугаться незнакомого силуэта. Но на юге Сибири эти правила не работают.

Ранее биолог перечислил факторы, сбивающие медведей с пути.