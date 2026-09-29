В России предложили полностью запретить вейпы: экономист оценил перспективы

В России вновь обострилась дискуссия о будущем вейпов и электронных сигарет: «Общественная потребительская инициатива» обратилась к правительству, Минфину и Минздраву с предложением полностью запретить их производство, ввоз и продажу. По мнению организации, оборот электронных систем доставки никотина достиг критической точки, требующей решительных и бескомпромиссных мер. Инициатива не стала неожиданностью на фоне многолетних предупреждений медиков, но теперь вопрос перешел в практическую плоскость: готово ли государство пойти на радикальный шаг, несмотря на экономические последствия и сопротивление рынка?

Руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ ТПМ Минздрава России, доктор медицинских наук Маринэ Гамбарян в беседе с «Вечерней Москвой» прямо заявила: частичные ограничения не работают. Законы, приравнявшие электронные сигареты и вейпы к обычным табачным изделиям, на практике оказались неэффективными — продукцию по-прежнему продают на открытых витринах, целенаправленно рекламируют и реализуют несовершеннолетним. Не решен вопрос и с ароматизаторами, которые повышают привлекательность вейпов, способствуют формированию никотиновой зависимости и создают дополнительную угрозу здоровью. Закон, дающий отдельным регионам право запрещать продажу электронных сигарет, тоже не позволяет эффективно контролировать исполнение норм и рынок контрафакта. По словам эксперта, это лишь половинчатые меры, не способные остановить нарастающую эпидемию вейпинга. Единственный выход, считает Гамбарян, — полный и комплексный запрет ввоза, производства и оборота электронных систем доставки никотина, а также любых других никотинсодержащих продуктов, включая системы нагревания табака, закрепленный федеральным законодательством. Такая мера, по ее мнению, закроет «входные ворота» для новых потребителей и позволит достичь целей Концепции противодействия потреблению табака до 2035 года.

Однако на пути к полному запрету есть не только медицинские аргументы, но и экономические реалии. Доктор экономических наук Леонид Холод отметил, что государство в принципе может запретить выпуск и продажу вейпов, невзирая на убытки, но реальных шагов в этом направлении пока не сделано. Сегодня рынок можно регулировать особыми правилами: устанавливать возрастные ограничения, лимитировать количество товара в одни руки, искусственно поднимать цены. Но на федеральном уровне такие условия до сих пор не закреплены, поэтому решение остается за регионами, и никто не дает гарантий, что они вообще будут вводить ограничения. Пока вопрос не решен на уровне всей страны, говорить о полном запрете преждевременно. Это означает, что даже при очевидной поддержке со стороны медиков и общественных организаций инициатива может увязнуть в бюрократических согласованиях и региональных различиях.

Таким образом, с одной стороны, растет понимание, что вейпы — это не безопасная альтернатива, а серьезная угроза для подрастающего поколения, и частичные меры здесь действительно не работают, а с другой — полный запрет требует политической воли, преодоления экономических интересов и создания эффективной системы контроля, включая борьбу с контрафактом. Если федеральный запрет все же будет принят, Россия сделает решительный шаг к защите здоровья молодежи, но столкнется с потерей налоговых поступлений и необходимостью жесткого правоприменения. Если же решение останется на усмотрение регионов, эпидемия вейпинга продолжит распространяться, а рынок — приспосабливаться к новым обходным схемам. Время покажет, какой путь выберет государство, но уже сейчас ясно: дискуссия вышла за рамки кабинетов и стала вопросом общественного здоровья.

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