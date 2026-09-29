В Красной пещере Крыма резко поднялся уровень воды: спасатели ищут пропавших туристов

После сильных дождей в Красной пещере в Крыму резко поднялся уровень воды, из-за чего четверо туристов оказались отрезанными от выхода. О произошедшем корреспонденту « Крым 24 » рассказал старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии КФУ им. В. И. Вернадского, спелеолог Геннадий Самохин.

По его словам, причиной столь опасной ситуации стали быстрое течение и большое количество подземных каналов высотой до пяти-шести метров. Именно они превратили привычный маршрут в ловушку, когда вода начала прибывать с невероятной скоростью. Напомним, что группа туристов спустилась в пещеру Голубиная и планировала выйти через Красную, но стихия внесла свои коррективы.

Почему же Красная пещера считается настолько опасной? Самохин подчеркивает: этот объект относится к паводкоопасным, и подобные ситуации возникают здесь пять–десять раз в год. Частота напрямую зависит от погодных условий сезона — затяжные ливни или резкое таяние снегов могут спровоцировать мгновенный подъем воды. Даже опытные спелеологи не всегда могут предсказать, как поведет себя подземная река в конкретный момент. Для неподготовленных людей такая пещера становится смертельно опасной: без специальных навыков, снаряжения и знания маршрута шансы выбраться самостоятельно минимальны. Однако, как отмечает эксперт, даже наличие всего необходимого не дает полных гарантий безопасности — стихия всегда сильнее.

По его мнению, последствия этого происшествия могут быть самыми серьезными. Туристы находятся в замкнутом пространстве, где вода не только блокирует проходы, но и создает риск переохлаждения, нехватки кислорода и потери ориентировки. Спасатели продолжают поиски, но работа в подземных условиях сопряжена с колоссальными трудностями: узкие коридоры, быстрое течение и меняющийся уровень воды требуют от них максимальной концентрации и выдержки. Каждая минута промедления увеличивает опасность для жизни людей. Этот случай в очередной раз напоминает, что подземные маршруты даже в популярных туристических районах требуют серьезной подготовки и осторожности. Вода в пещерах может подняться внезапно, и тогда привычный путь превращается в западню.

Ранее сообщалось, что четверо туристов не могут выйти из пещеры в Крыму.