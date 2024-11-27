По восемь лет колонии получили двое иностранцев, пытавшихся убить земляка в Мытищах

Двоим уроженцам Таджикистана, которые пытались убить своего земляка, вынесли приговор в Подмосковье, передает ГСУ СК РФ по региону. Преступление было совершено в феврале текущего года.

Будучи пьяными, злоумышленники решили убить потерпевшего по причине того, что тот якобы грубил им во время телефонного разговора.

В результате они заманили мужчину в деревню Малое Ивановское в Мытищах. Там потерпевшего заперли в помещении канализационной насосной станции и на протяжении нескольких часов избивали. При этом злоумышленники использовали мотыгу и нож.

В какой-то момент на место прибежал брат одного из фигурантов. Мужчина остановил обвиняемых и освободил потерпевшего.

Суд приговорил обоих к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.