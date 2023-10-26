Почти шестьсот тропинок благоустроили в Подмосковье с начала года по программе «Пешком»

В Московской области продолжается реализация программы «Пешком», направленной на обустройство так называемых народных троп.

Так, в этом году в регионе благоустроили пятьсот восемьдесят таких тропинок. Они связывают важные инфраструктурные точки: краткий путь до дома, автобусной остановки, учреждений образования и здравоохранения, сообщила пресс-служба Главного управления содержания территорий Подмосковья.

Как отметила глава ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова, самая обширная часть работ в текущем году была проведена в Балашихе, Люберцах, Щелково, Истре, Клину и Одинцово.

Она напомнила, что программа «Пешком» стартовала в 2021 году. За это время было обустроено свыше 2,2 тысячи таких объектов, 748 из них привели в порядок в прошлом году.

«В следующем году мы продолжим «узаконивать» те маршруты, за благоустройство которых, люди «проголосовали ногами», — подчеркнула Светлана Аипова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отмечал, что в Подмосковье благодаря благоустройству выросла посещаемость парков.