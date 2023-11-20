Почти три тысячи уголовных дел возбуждено в Нижегородской области в этом году

Почти три тысячи уголовных дел возбуждено в Нижегородской области с января по сентябрь текущего года. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного управления СК России.

Уточняется, что из них более 110 уголовных дел — по фактам убийств, свыше 140 — в связи с насильственными действиями сексуального характера и около 180 — после причинения тяжкого веда здоровью, впоследствии повлекшего смерть.

Добавляется, что в отношении мошеннических действий возбуждено 180 уголовных дел, в связи со взятками — 155.