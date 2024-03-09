Под Белгородом силы ПВО сбили уже второй за вечер вражеский дрон

Вражеские войска практически каждый день не упускают возможности атаковать приграничные с Украиной российские территории. Однако все попытки разбиваются о слаженную работу боевых расчетов ПВО.

Как проинформировали в пресс-службе Минобороны РФ, российские средства ПВО сбили уже второй дрон за субботу, 9 марта. БПЛА оказался самолетного типа и залетел на территорию Белгородской области.

«Девятого марта около 22.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сказали в ведомстве.

В ходе ликвидации вражеской авиатехники обошлось без пострадавших и повреждений на земле.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщали также об ликвидированном в небе над Белгородской областью вражеском боевом беспилотнике. Все произошло около 18.10 мск.