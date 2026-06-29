Погода нервничает: климатолог рассказал о перестройке атмосферной механики

Аномальная жара, накрывшая Европу и докатившаяся до Калининградской области, получила четкое научное объяснение, которое парадоксальным образом не отрицает глобального потепления, а, напротив, тесно с ним увязана. Климатолог Андрей Киселев в беседе с Общественной Службой Новостей подчеркнул ключевой момент: эти два явления — долгосрочный тренд и локальные экстремумы — отнюдь не исключают друг друга. Скорее, наоборот, фундаментальное изменение климата выступает своеобразным катализатором, который заставляет погодные системы все чаще сбиваться с привычного ритма и выдавать резкие скачки температур.

Суть происходящего Киселев описывает простой, но пугающей закономерностью: чем активнее идет общий разогрев планеты, тем выше вероятность экстремальных отклонений от нормы. И это подтверждается не только европейской статистикой, но и российскими наблюдениями. Однако он тут же спешит развеять распространенную панику: делать вывод, что каждое последующее лето будет жарче предыдущего, было бы методологической ошибкой. Климат — система капризная, и год на год не приходится, но если брать именно долгосрочный вектор, то число подобных волн тепла неумолимо растет, что является объективным статистическим фактом.

Интереснее всего выглядит прогноз относительно зимнего сезона. Здесь Киселев делает неожиданный акцент: зимы в России теплеют гораздо быстрее, чем лето, однако и здесь нет места линейному мышлению. Он предупреждает, что даже на фоне общего потепления нельзя исключать возвращения суровых холодов, ведь изменение климата — это не просто рост температуры на графике, а тотальная перестройка всей атмосферной механики. Происходит комплексная трансформация: смещаются традиционные маршруты циклонов и антициклонов, меняется режим выпадения осадков, и воздушные массы ведут себя иначе, чем десятилетия назад.

Именно поэтому в профессиональной среде все чаще используют меткий термин «погода нервничает». Эта фраза, по словам климатолога, идеально описывает нынешнюю ситуацию, когда атмосфера перестает быть стабильной и предсказуемой, а ее состояния сменяют друг друга с пугающей скоростью и амплитудой. Итог этих процессов таков: мы вступаем в эпоху, где аномалии становятся новой нормой, и готовиться стоит не к определенному сценарию, а к постоянной изменчивости, где жара, холода, засухи и ливни будут приходить на смену друг другу, заставляя нас постоянно адаптироваться к «нервной» погоде.

Ранее сообщалось, что климатический кризис может обойтись Европе в сотни миллиардов долларов.