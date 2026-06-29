Философ Александр Дугин в своей авторской программе на радио Sputnik предложил кардинально пересмотреть не только риторику, но и саму суть государственного курса, заявив, что России пора демонстрировать Западу готовность к полноформатной фронтальной войне. По его убеждению, это означает не просто жесткие заявления, а глубинный сдвиг всей системы: экономику, промышленность и общественное сознание необходимо безоговорочно переводить на военные рельсы. Любые упоминания о «мирных договоренностях» или «западных партнерах» должны быть полностью изъяты из обихода, поскольку в нынешних условиях они действуют разрушительно на внутренний настрой.

Ключевой тезис Дугина строится вокруг того, что Запад пристально следит за внутрироссийскими настроениями, и любые колебания или надежды на скорое перемирие воспринимаются противником как слабость. Поэтому он настаивает на тотальной идеологической перезагрузке: информационная система должна отказаться от развлекательной доминанты в пользу мобилизационной повестки. В политической плоскости он предлагает конкретные шаги — объявить «Единую Россию» партией Победы и заключить консенсусный пакт между всеми политическими силами, скрепив их подписями под единой стратегией достижения победы.

В своем выступлении философ пошел еще дальше, предложив ввести формальный запрет на само слово «перемирие», чтобы выжечь саму мысль о возможности компромисса. Он убежден, что любые дискуссии о мире или паузе в боевых действиях негативно воздействуют на общество и дезориентируют властные структуры, мешая им сосредоточиться на главной цели. При этом философ не просто критикует существующий курс, а предлагает жесткую альтернативу, где вся страна превращается в единый военный механизм, работающий на достижение конкретного результата.

Итог такой трансформации, по замыслу Дугина, должен быть тотальным — от заводских цехов до телевизионных экранов. Это не просто смена лозунгов, а перестройка ментальности, где каждый гражданин осознает себя частью воюющей державы. Однако такой подход неминуемо поднимает вопросы о цене подобной мобилизации для экономики и социальной сферы, ведь перевод всей системы на военные рельсы требует колоссальных ресурсов и жертв. Но для самого философа эти риски оправданы, поскольку он видит лишь один сценарий развития событий — безоговорочную концентрацию всех сил на противостоянии, где уступки или даже разговоры о них расцениваются как предательство национальных интересов.

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