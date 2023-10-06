Под Купянском ВСУ пострадали от мощных ударов артиллерии и авиации

ВС России нанесли 20 ударов авиацией и тяжелыми огнеметами по позициям противника на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Ударные вертолеты и штурмовики поражали живую силу и технику ВСУ по всей линии боевого соприкосновения.

Совокупные потери боевиков составили до роты военнослужащих.

Кроме того, уничтожены два танка, семь минометов, шесть пикапов и РЛС.