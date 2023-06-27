Под Самарой в автокатастрофе погибло шесть человек

По данным правоохранителей, легковой автомобиль Hyundai Elantra, за рулем которого находился гражданин Киргизии, выскочил на встречную полосу движения. Уже там он врезался в автомашину Honda Stepwgn, которая двигалась ему навстречу. В итоге водитель Хюндая погиб, а вместе с ним и четыре пассажира в его машине. Все они также были подданными других государств. В минивэне Honda тоже погиб один из пассажиров.

«Еще восьмерым - одному водителю и семи пассажирам в данный момент оказывается медицинская помощь», - сообщил представитель регионального ГИБДД.

Его слова привело ТАСС. На данный момент сотрудники ведомства организовали объезд места аварии. Идет расследование всех обстоятельств, связанных с этой автокатастрофой.