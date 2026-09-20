Депутат Денис Кравченко: Легитимность и прозрачность выборов были соблюдены

Депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Денис Кравченко отметил достаточно высокую явку на выборах, что говорит об интересе жителей к голосованию.

«Это все говорит о большом повышенном интересе наших граждан, жителей нашей страны и Подмосковья к выборам. И свидетельствует об удобстве, которое государство создало для того, чтобы можно было осуществить собственное волеизъявление: голосование шло на протяжении трех дней. И мы фиксируем отсутствие замечаний, жалоб больших, нарушений. Мы считаем, что легитимность, прозрачность и все демократические условия были соблюдены», — сказал он.

Он напомнил, что первые результаты дистанционного голосования будут получены по 20:00. По его словам, дистанционно проголосовали или зарегистрировался на участие в ДЭГ каждый пятый житель региона.

«Благодарю всех наших избирателей и жителей Подмосковья за активную жизненную и гражданскую позицию. Пусть победит сильнейший», — заключил он.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и его дочери проголосовали в Одинцовском округе.