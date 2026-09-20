Голосование на выборах завершилось в Московской области

В Московской области в 20:00 закрылись помещения УИК всех избирательных участков. В регионе завершилось трехдневное голосование на выборах депутатов Госдумы IX созыва, Мособлдумы VIII созыва и ряда окружных Советов депутатов.

В заключительный день голосования в Подмосковье работали 3 969 участковых избирательных комиссий. Из них 3 925 постоянных и 44, сформированных на избирательных участках в местах временного пребывания избирателей.

Явка избирателей в регионе по состоянию на 18:00 составила 49,22%: на избирательных участках — 43,71%, в рамках дистанционного электронного голосования — 90,57%.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и его дочери проголосовали в Одинцовском округе.