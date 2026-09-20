Тепло уже восстановлено: в Софьино продолжают приводить поврежденные дома в порядок

В селе Софьино Раменского округа продолжаются работы по восстановлению двух домов на улице Новой, поврежденных в результате происшествия. Специалисты уже восстановили тепловой контур обоих зданий, а муниципалитет организовал переселение жителей из пострадавшего подъезда дома № 6. Информация предоставлена в оперативных данных по объектам.

В доме № 6 повреждения зафиксированы на уровне третьего этажа второго подъезда. Муниципалитет организовал переселение жителей 20 квартир. Инженерные коммуникации второго подъезда получили повреждения и временно отключены, подъезд законсервирован. При этом инженерные системы первого подъезда работают в штатном режиме. Тепловой контур дома восстановлен.

В доме № 4 повреждения затронули квартиры № 33, 34, 35 и 36, включая внутренние перегородки и мансардные окна. Также повреждены участок стропильной системы и кровли. Переселение жителей не требуется. Тепловой контур здания восстановлен.