В Новых Котельниках восстанавливают тепловой контур поврежденного дома

В микрорайоне Новые Котельники после попадания БПЛА продолжается обследование и восстановление многоквартирного дома № 16. Повреждения получили квартиры № 217, 216 и 218, а также фасад здания. Информация предоставлена в оперативных данных по объекту.

По предварительному плану силами органов местного самоуправления предполагается переселение жителей трех пострадавших квартир — № 216, 217 и 218. Вопрос согласовывается с жильцами.

Инженерные системы и лифтовое оборудование дома получили повреждения. Во втором подъезде лифт отключен до полного восстановления оборудования. Ориентировочный срок завершения работ — 30 сентября. Жители проинформированы администрацией и управляющей компанией.

По состоянию на 19:00 холодное и горячее водоснабжение, а также водоотведение восстановлены в первой зоне до 12-го этажа. Специалисты провели дополнительный обход пострадавших квартир и обеспечили жителей питьевой водой. Для временного размещения людям предложены гостиница и общежитие на выбор.

Работы по восстановлению теплового контура продолжаются. В них задействованы сотрудники управляющей компании и подрядной организации — всего 18 человек. Закрыть тепловой контур планируется до 23:00. На 21-м этаже выявлено повреждение плит перекрытий, в связи с чем проводится оценка состояния конструкций и принимаются необходимые меры безопасности.