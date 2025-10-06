Под Тюменью прямо на промышленном предприятии обезвредили украинские дроны

В микрорайоне Антипино Тюменской области сотрудники экстренных служб обнаружили и обезвредили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) на территории промышленного предприятия. Об этом сообщил инфоцентр областного правительства.

Специалисты предотвратили детонацию устройств, благодаря чему удалось избежать человеческих жертв и разрушений.

Вместе с тем, в микрорайоне Антипино и близлежащих населенных пунктах были зафиксированы перебои с мобильной связью.

Этот инцидент произошел на фоне масштабной ночной атаки беспилотников на российские регионы. По данным Министерства обороны Р, в ночь на 6 октября силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожено 251 воздушное средство.

Наибольшее количество дронов было сбито над акваторией Черного моря (62 единицы), на территории Крыма (40 единиц), а также в Курской (34) и Белгородской (30) областях.

Ранее власти нижегородского Дзержинска рассказали о последствиях атаки украинских БПЛА по городу.