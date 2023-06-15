Подарок на день рождения стал смертельным для жителя Челябинской области

36-летнему мужчине подарили полет на дельтаплане, и это закончилось для него трагедией.

Два человека погибли в Челябинской области из-за падения мотодельтаплана. Один из них – именинник, а другой – нелегальный перевозчик, который за деньги катал в воздухе всех желающих. Вдобавок ко всему, дельтаплан был самостоятельно изготовлен его владельцем. Инцидент случился рядом с поселком Совхозный Катав-Ивановского района вчера вечером. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.

Теперь правоохранители выясняют все обстоятельства падения воздушного аппарата. Они также проверяют информацию об оказании развлекательных услуг.