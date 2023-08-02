Подмосковные росгвардейцы задержали подозреваемого, угрожавшего женщине убийством молотком

Правоохранителям поступила информация, что из квартиры слышны крики о помощи. Опергруппа выехала на место и задержала мужчину, который, по предварительным данным, будучи пьяным, ранил молотком свою гражданскую супругу и грозил ей убийством. Пострадавшей была оказана первая медицинская помощь.

Ведется следствие.

Ранее сообщалось, что студенты ГИТИСа проведут в Подмосковье мастер-классы.