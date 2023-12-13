Подмосковные росгвардейцы задержали подозреваемых в краже машины у пенсионера

Сотрудники СОБР «Булат» Главного управления Росгвардии по Московской области в Рузском городском округе задержали граждан, подозреваемых в краже автомобиля.

В ходе оперативных действий выяснилось, что злоумышленники с использованием специального оборудования похитили машину, припаркованную возле дачного дома пенсионера. На угнанную иномарку установили подложные номера. Собровцы совместно с полицейскими задержали двоих жителей Рузы 27 и 38 лет.

Стоимость похищенного авто оценивается в полтора миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.