Подмосковные сотрудники ДПС помогли женщине, у которой сломался автомобиль

Экипаж дорожно-патрульной службы отдела Госавтоинспекции УМВД России по Одинцовскому городскому округу помог женщине, у которой сломался автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Известно, что лейтенант полиции Михаил Кудряшов и старший лейтенант полиции Евгений Гавриленко находились на маршруте патрулирования в селе Саввинская Слобода. Они увидели, что на перекрестке остановился автомобиль иностранного производства с включенной аварийной сигнализацией.

Автоинспекторы подошли к автомобилю для того, чтобы выяснить причину остановки. За рулем транспортного средства находилась девушка, а в салоне также были ее дети. Она сообщила, что на светофоре машина заглохла и перестала заводиться.

Тогда сотрудники Госавтоинспекции помогли откатить автомобиль в безопасное место и проверили его техническое состояние. В ходе осмотра иномарки выяснилось, что, предположительно, вышел из строя датчик уровня топлива, из-за этого женщина не могла контролировать количество бензина в баке.

Стражи правопорядка съездили до ближайшей заправки за топливом, а затем помогли заправить транспортное средство, после чего автомобиль завелся, и девушка смогла продолжить свой путь. Инспекторы пожелали ей хорошего пути и рекомендовали обратиться в сервисный центр для устранения неполадки.