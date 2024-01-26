Подмосковные спасатели освободили из запертой квартиры женщину с инвалидностью
Фото: [ГКУ МО «Мособлпожспас»]
Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили из запертой квартиры женщину с ограниченными возможностями здоровья. Инцидент произошел в городе Пересвет под Сергивым Посадом.
За помощью спасателей обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что отправилась на прогулку с детьми, а вернувшись, не смогла открыть дверь квартиры из-за заклинившего замка. В квартире вместе с женщиной проживала ее сестра, инвалид по зрению.
Спасатели оперативно прибыли на место. Используя специальный инструмент, они вскрыли дверь квартиры и обеспечили женщине доступ в жилище.
«К счастью, в медицинской помощи 43-летняя женщина не нуждалась», - рассказал замначальника 233-й ПСЧ Сергей Шумов.