Подмосковные спасатели освободили из запертой квартиры женщину с инвалидностью

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили из запертой квартиры женщину с ограниченными возможностями здоровья. Инцидент произошел в городе Пересвет под Сергивым Посадом.

За помощью спасателей обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что отправилась на прогулку с детьми, а вернувшись, не смогла открыть дверь квартиры из-за заклинившего замка. В квартире вместе с женщиной проживала ее сестра, инвалид по зрению.

Спасатели оперативно прибыли на место. Используя специальный инструмент, они вскрыли дверь квартиры и обеспечили женщине доступ в жилище.