Подмосковные спасатели помогли семье, которая по дороге на кладбище застряла на машине в лесу

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли семье, которая на автомобиле застряла в грязи в лесу Шатуры. Инцидент произошел на участке между деревнями Тельма и Перхурово.

За помощью спасателей обратился мужчина, который вместе с семьей отправился через лес на кладбище. По дороге семья сбилась с пути, а затем автомобиль увяз в грязи на размытой лесной дороге.

Спасатели позвонили семье и определили ее примерное местоположение. Через некоторое время им удалось найти потеряшек, после чего автомобиль вытащили на сухой участок с помощью троса.