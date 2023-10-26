Подмосковные спасатели помогли трехлетней девочке, застрявшей головой в детском горшке

Работники 267-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» помогли трехлетней девочке, которая застряла в детском горшке-стульчике, сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в поселке Смирновка под Солнечногорском. Спасателей вызвала взволнованная мать ребенка. Она рассказала, что дочь надела себе на голову пластиковый горшок. Снять его своими силами у женщины не получилось.

Спасатели оперативно прибыли на место. Они отвлекли девочку разговорами и в это время аккуратно разрезали горшок слесарным инструментом, отметил старший смены Анатолий Орлянский.

«Спасательная операция заняла не более пятнадцати минут. Медицинская помощь крохе не потребовалась», — добавил он.

Ранее работники «Мособлпожспаса» помогли ребенку, который застрял в детском стульчике.