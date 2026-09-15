«Единая Россия» в Подмосковье подготовила около 4 тыс. наблюдателей на выборы

С 18 по 20 сентября в Московской области пройдут выборы в Государственную думу и региональный парламент. Прозрачность выборов в Подмосковье будут обеспечивать тысячи наблюдателей, в том числе около 4 тыс. от «Единой России».

Молодогвардеец из Наро-Фоминска Егор Балев уже имеет опыт участия в избирательных кампаниях в качестве наблюдателя. Его путь начался с муниципальных выборов в городском округе, депутатов Мособлдумы и Госдумы. Позднее Егор возглавил волонтерскую группу регионального избирательного штаба в ходе президентской кампании Владимира Путина.

«Для меня наблюдение на выборах — это возможность быть частью большого дела и лично убедиться, что голосование проходит честно, открыто и в соответствии с законом. Задача наблюдателя — внимательно следить за процедурой, при необходимости фиксировать замечания и предотвращать нарушения», — рассказал Егор.

В течение августа все наблюдатели прошли обучение юридическим аспектам работы. В нем приняла участие и Алена Букова из Богородского округа.

«У меня это первый опыт, и мне действительно интересно увидеть, как проходит голосование изнутри. Это, оказывается, не так просто. Много юридических тонкостей, и нужно быть готовым к провокациям на участках. Нам объяснили, как действовать в нештатных ситуациях, и к кому обращаться за помощью», — поделилась девушка.

О том, как как устроена работа участковой избирательной комиссии, какими правами обладают наблюдатели и за чем могут следить, рассказал первый заместитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Александр Новосельцев.

«Вместе с участниками семинара разобрали самые распространенные ситуации: как вести себя при возникновении спорных вопросов, как правильно зафиксировать замечание и к кому обратиться, если нужна помощь. Важно, чтобы на участке сохранялась спокойная и уважительная атмосфера, поэтому участникам напомнили: наблюдатель должен быть внимательным, действовать корректно и оставаться беспристрастным», — отметил Александр Новосельцев.

С 18 по 20 сентября в Московской области пройдут выборы в Государственную Думу и региональный парламент, а также депутатов местных советов в ряде муниципалитетов. Кандидаты от «Единой России» были определены жителями в ходе предварительного голосования. Общерегиональную часть списка партии на обоих уровнях выборов возглавил губернатор Андрей Воробьев.