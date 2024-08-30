Подмосковные спасатели попросили родителей напомнить детям о правилах пожарной безопасности

Накануне работники территориального управления №13 ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактические рейды по пожарной безопасности в городских округах Серпухов, Ступино и Чехов. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что замначальника теруправления №13 Дмитрий Чебочкин сообщил, что в ходе рейдов специалисты рекомендовали жителям городских округов вместе с началом нового учебного года напомнить дошколятам и школьникам о том, как вести себя в случае возникновения возгораний.

Работники противопожарно-спасательной службы рассказали, что взрослые должны проинформировать ребят, что спички, свечки, зажигалки и горючие жидкости — это не игрушки. Также гражданам нельзя просить малышей присмотреть за костром, камином, газовой плитой или печкой, так как трагедия может случиться за пару минут.

«Огнеборцы подсказали населению некоторые действия, которые могут помочь защитить ребенка: нужно подробно объяснить ему, чем опасен огонь; подсказать ему, как можно одолеть и потушить пламя; детям постарше можно показать, как правильно пользоваться спичками, газовой плитой и некоторыми электроприборами», — рассказал Дмитрий Чебочкин.

Также сотрудники госучреждения подчеркнули, что родителям стоит обсудить с ребятами план действий в случае возникновения пожара. Для того, чтобы ребенок смог вызвать пожарных, он должен знать домашний адрес, ФИО свое и родителей.