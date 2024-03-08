Подмосковные спасатели поздравили женщин с праздником во время патрулирования водоемов

Сегодня, 8 марта, работники 215-й пожарно-спасательной части территориального управления № 4 ГКУ МО «Мособлпожспас» поздравили женщин с международным женским днем во время планового патрулирования на замерзших водоемах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Заместитель начальника ПСЧ № 215 Александр Проценко уточнил, что работники подразделений на постоянной основе проводят профилактические мероприятия по направлению «Тонкий лед». Специалисты измеряют толщину в местах массового выхода населения на ледовую поверхность, а также беседуют с местными жителями о правилах безопасности, и 8 марта не стало исключением.

Спасатели не могли в этот весенний праздник проигнорировать прекрасных любительниц активного отдыха и порадовали их в этот день яркими цветочными букетами. Специалисты поздравили женщин и не забыли напомнить им о мерах безопасности на ледовом панцире, чтобы приятный досуг не закончился трагедией.