Подмосковные спасатели продолжают следить за безопасностью на водоемах региона

Работники 217-й и 261-й пожарно-спасательных частей провели профилактические мероприятия на водоемах, расположенных в городских округах Егорьевск и Коломна. Об этот сообщает ГКУ МО «Мособлпожспас».

Заместитель начальника ПСЧ-217 Валерий Прасолов рассказал, что спасатели работают в усиленном режиме, чтобы предотвратить возможные происшествия на воде. Специалисты во время рейда настойчиво призывают граждан быть аккуратнее и осторожнее.

Подчеркнем, что хоть на многих водоемах лед все еще имеет безопасную толщину, но под действием плюсовых температур его структура становится рыхлой, напитывается талой водой и теряет свою прочность. Спасатели уточнили, что в весенний период на ледяном покрове любителей активного отдыха поджидает много опасностей, поэтому не стоит выходить на ледяную поверхность без веских причин.