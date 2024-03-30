Подмосковные спасатели продолжают следить за безопасностью на водоемах региона
Фото: [ГКУ МО «Мособлпожспас»]
Работники 217-й и 261-й пожарно-спасательных частей провели профилактические мероприятия на водоемах, расположенных в городских округах Егорьевск и Коломна. Об этот сообщает ГКУ МО «Мособлпожспас».
Заместитель начальника ПСЧ-217 Валерий Прасолов рассказал, что спасатели работают в усиленном режиме, чтобы предотвратить возможные происшествия на воде. Специалисты во время рейда настойчиво призывают граждан быть аккуратнее и осторожнее.
Подчеркнем, что хоть на многих водоемах лед все еще имеет безопасную толщину, но под действием плюсовых температур его структура становится рыхлой, напитывается талой водой и теряет свою прочность. Спасатели уточнили, что в весенний период на ледяном покрове любителей активного отдыха поджидает много опасностей, поэтому не стоит выходить на ледяную поверхность без веских причин.
«Специалисты посоветовали жителям отказаться от зимних развлечений на ледяном панцире и внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды. Также работники подразделений раздали гражданам памятки с правила безопасности на водоемах и номерами телефонов экстренных служб», — заключил Валерий Прасолов.