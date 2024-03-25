Подмосковные спасатели провели беседы со школьниками из Солнечногорска

Отмечается, что на подобных мероприятиях спасатели делятся с учащимися важной информацией о правилах безопасного поведения в быту, на водоемах и при возникновении возгораний, чтобы избежать возможных несчастных случаев.

Спасатели рассказали учащимся о соблюдении обязательных требований пожарной безопасности, алгоритме эвакуации при возникновении чрезвычайной ситуации, а также о принципах работы огнетушителя. Кроме того, работники подразделения обсудили со школьниками, из-за чего в быту могут возникнуть возгорания и как их избежать.