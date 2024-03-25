Подмосковные спасатели провели беседы со школьниками из Солнечногорска
Фото: [Пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»]
Работники поисково-спасательного поста 267-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» в рамках Единого дня профилактики провели профилактические беседы в Ложковской средней общеобразовательной школе, расположенной в округе Солнечногорск.
Отмечается, что на подобных мероприятиях спасатели делятся с учащимися важной информацией о правилах безопасного поведения в быту, на водоемах и при возникновении возгораний, чтобы избежать возможных несчастных случаев.
Спасатели рассказали учащимся о соблюдении обязательных требований пожарной безопасности, алгоритме эвакуации при возникновении чрезвычайной ситуации, а также о принципах работы огнетушителя. Кроме того, работники подразделения обсудили со школьниками, из-за чего в быту могут возникнуть возгорания и как их избежать.
«Кроме того, спасатели напомнили учащимся об основных правилах безопасности на ледяной корке, первичных средствах спасения на воде и способах оказания первой помощи человеку, провалившемуся под лед. В конце беседы работники противопожарно-спасательной службы объяснили ребятам, какой номер службы спасения необходимо набрать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций», — заключил заместитель начальника части Сергей Яшин.