Подмосковные спасатели провели мероприятия, направленные на предупреждение происшествий на водоемах

Накануне работники поисково-спасательного поста 313-й пожарно-спасательной части и 217-й и 297-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» провели мероприятия, направленные на предупреждение происшествий на водоемах в городских округов Шаховская, Егорьевск и Клин.

Заместитель начальника территориального управления № 3 Андрей Образцов рассказал, что работники противопожарно-спасательной службы в очередной раз напомнили любителям зимней рыбалки и активного отдыха, что в связи с резким потеплением выход на лед сейчас смертельно опасен.

Специалисты объяснили населению, что при резком потеплении скорость разрушения ледяного покрова резко возрастает. Ледовый панцирь становится рыхлым, появляются полыньи, особенно вдоль береговой линии и местах теплых стоков. Чтобы избежать возникновения опасных ситуаций на водоемах, спасатели рекомендуют любителям подледного лова завершить зимний сезон и начать готовить летние снасти.