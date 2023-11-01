Подмосковные спасатели за сутки вызволили трех пенсионерок из запертых квартир
Фото: [ГКУ МО «Мособлпожспас»]
Работники поисково-спасательных постов 254-й и 315-й пожарно-спасательных частей учреждения «Мособлпожспас» оказали помощь запертыми в квартирах пожилым женщинам.
Происшествия случились в Павлово-Посадском округе и городском округе Мытищи. По информации заместителя начальника госучреждения Игоря Сорокина, в Мытищах 80-летняя пенсионерка не могла выйти из квартиры из-за заклинившей щеколды, а Павловском Посаде две пожилые подруги не смогли открыть дверь из-за поломки внутреннего замка.
Спасатели прибыли по указанным адресам, в присутствии сотрудников полиции с помощью шанцевого инструмента вскрыли входные двери и освободили пенсионерок. Медицинская помощь им не потребовалась.