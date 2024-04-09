Подмосковные врачи рассказали об опасности зацепинга

Как отметили в министерстве, в столичном регионе зацепингом увлекаются более 20 тысяч человек. Между тем, травмы, полученные на железной дороге, являются одними из самых тяжелых — в большинстве случаев они приводят к инвалидизации или летальному исходу.

«Зацепинг в конечном итоге практически всегда заканчивается травмой и очень часто — гибелью», - сказал врач.

По его словам, несчастные случаи происходят из-за потери равновесия и падения с поезда во время движения, столкновения с препятствием по ходу движения, поражения электрическим током.

«Напряжение в проводах чрезвычайно высокое — до 27 500 вольт», - подчеркнул медик.

В ведомстве призвали родителей строжайшим образом запрещать детям кататься на крышах, подножках, переходных площадках вагонов.