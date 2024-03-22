Подмосковные врачи рассказали, почему важно использовать детские кресла в автомобилях

Главврач МОДКТОБ Александр Григорьев рассказал, почему для перевозки детей в автомобилях очень важно использовать специальные кресла. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Московской области.

По словам врача, специальные детские автокресла имеют боковую защиту головы и шеи. В случае ДТП она позволяет смягчить силу удара и защитить маленького пассажира от осколков.

Чаще всего дети, попавшие в ДТП, получают черепно-мозговые травмы, травмы позвоночника, грудной клетки и живота.

На характер травм пассажира при столкновении влияет сила удара, а также то, насколько правильно ребенок был пристегнут. Опасен даже несильный удар головы — это может привести к серьезным заболеваниям в будущем.

При использовании автокресла нужно надежно зафиксировать плечевые ремни на плечах и не касаться шеи. Это нужно для того, чтобы ребенок не выскользнул из автокресла.

Нельзя использовать вместо автокресла люльку от коляски для прогулок: ее не получится зафиксировать. Кроме того, ни в коем случае нельзя перевозить детей на руках. В случае резкого торможения вес пассажира увеличивается в несколько раз, и удержать ребенка будет невозможно.