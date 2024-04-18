Подмосковных автомобилистов призвали минимизировать поездки во время шторма

В некоторых районах региона уже идут сильные дожди, наблюдаются грозы и сильный ветер, порывы которого достигают двадцати пяти метров в секунду. По данным синоптиков, за несколько часов в Подмосковье может выпасть две трети месячной нормы осадков.

В связи с непогодой автомобилистов призвали минимизировать поездки на личном транспорте. Если такой возможности нет, то за рулем следует быть предельно аккуратными и внимательными, не отвлекаться на телефон. В ведомстве напомнили, что не стоит парковать автомобили под деревьями и рядом с шаткими конструкциями.

Пешеходов призвали во время ливня не закрывать себе обзор зонтиком и надевать световозвращатели.