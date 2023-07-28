Подоляк заявил о преимуществе ракет Вооруженных Сил РФ в Одессе
Фото: [©Александр Кряжев/РИА Новости]
По словам советника главы офиса президента Незалежной Михаила Подоляка, украинские системы ПВО не справляются с отечественными ракетами «Оникс», уничтожающими цели в Одессе. Об этом сообщают Argumenti.ru со ссылкой на издание The Guardian.
Он отметил, что зенитные комплексы «Патриот» ВСУ не имеют способности поражать российские ракеты последнего поколения.
Подоляк добавил, что украинская ПВО испытывает с большими трудностями и не способна противостоять России.