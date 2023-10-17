Подозреваемого в убийстве шведских болельщиков застрелили в одном из кафе

Двое болельщиков из Швеции были убиты в Брюсселе еще вчера вечером. А сегодня правоохранители обнаружили и ликвидировали подозреваемого в этом преступлении.

Об этом сообщил телеканал VRT со ссылкой на заявление бельгийских правоохранителей. Ликвидация подозреваемого произошла в одном из столичных кафе. Правда, у полиции нет пока полной уверенности в том, что нейтрализован истинный виновник преступления.

Сразу после инцидента с убийством шведов власти назвали его террористическим актом.