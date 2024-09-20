Подозреваемую в серии краж мобильных телефонов задержали в Подмосковье

В Старой Купавне задержали 33-летнюю женщину, которая подозревается в серии краж мобильных телефонов, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Злоумышленница похитила смартфон из сумки посетительницы кафе на проспекте Ленина. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Кроме того, у полиции возникли основания полагать, что подозреваемая причастна еще к трем таким же преступлениям. Общая сумма ущерба составила 260 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела. Злоумышленницу заключили под стражу.