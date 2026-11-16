Трусова удивилась оценкам за произвольную программу на Skate America

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) удивилась своим оценкам за произвольную программу на этапе Гран-при Skate America в Эверетте. Россиянка завоевала серебро на этапе, а в произвольной программе судьи ее поставили на третье место.

За произвольную программу Трусова получила 139,66 балла — судьи увидели недокрут в четверть на четверном лутце. Она уступила Рино Мацуике (141,33), но россиянке хватило запаса для серебра по сумме двух программ. Уверенную победу одержала Ами Накаи. По сумме двух программ японка набрала 236,81 балла. Комментаторы отмечали, что итоговое преимущество над Трусовой (213,90) не должно было быть столь значительным.

Сама фигуристка также удивилась своим оценкам.

«Зачем? Ну ладно. Мне в принципе какая разница, вторая так, вторая так. Без разницы», — сказала Трусова в зоне «кисс-энд-край».

Александра Трусова стала второй на двух этапах Гран-при и практически гарантировала себе участие в финале.