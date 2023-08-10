Подполковник ФСБ объяснил вероятность теракта на складе пиротехники в Сергиевом Посаде

Вчера на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде случился взрыв на складе пиротехники. Подполковник ФСБ в отставке рассказал, может ли случившееся быть терактом. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, наличие на складе пиротехники, которая не имеет никакой военной или стратегической цели, свидетельствует о том, что версию теракта можно исключить.

Эксперт подчеркнул, что в данном случае имеет место обычная халатность персонала.

По его мнению, маловероятен и тот факт, что в склад мог попасть украинский дрон, поскольку целью киевского режима являются объекты инфраструктуры или военного направления.