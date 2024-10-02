Подпольную нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье

Подпольная нарколаборатория была выявлена и устранена в Подмосковье. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своих социальных сетях.

Так, двое жителей области арендовали частный дом в Подольске и организовали в нем производство запрещенных веществ. Полученные наркотики они планировали распространять в столице и Подмосковье, используя тайники-закладки, а также перевозить на транспорте в другие регионы.

Злоумышленников задержали. При обыске дома было обнаружено более двух килограммов наркотиков, а также прекурсоры и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

На жителей завели уголовное дело. Сейчас оба находятся под стражей.