Подпольную нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье
Фото: [ГУ МВД России по МО]
Подпольная нарколаборатория была выявлена и устранена в Подмосковье. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своих социальных сетях.
Так, двое жителей области арендовали частный дом в Подольске и организовали в нем производство запрещенных веществ. Полученные наркотики они планировали распространять в столице и Подмосковье, используя тайники-закладки, а также перевозить на транспорте в другие регионы.
Злоумышленников задержали. При обыске дома было обнаружено более двух килограммов наркотиков, а также прекурсоры и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
На жителей завели уголовное дело. Сейчас оба находятся под стражей.