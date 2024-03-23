Подрабатывавший в гардеробе «Крокуса» 15-летний школьник спас от террористов больше 100 человек

Российские граждане продолжают удивлять своей стойкостью и смелостью перед лицом терроризма. Как передает Mash, поистине пример героизма преподал 15-летний школьник, подрабатывавший в гардеробе «Крокуса» в тот самый момент, когда стрелки ворвались в концертный зал.

Сообщается, что Ислам (так имя подростка) проявил себя во время теракта взрослым мужчиной и вывел из охваченного стрельбой, а затем и пожаром, здания больше 100 человек.

Ислам лично направлял людей и руководил эвакуацией из здания.

«Подросток провел толпу из узкого прохода в служебное помещение, откуда они смогли выйти на улицу», — приводится в публикации.

В беседе с журналистами Ислам признался, что четко запомнил все азы инструктажа на случай ЧП, которые проводили администраторам «Крокуса».

Напомним, что в минувшую пятницу, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел теракт. Группа мужчин расстреляла людей из автоматов. Вскоре был взрыв и пожар, который перекрыл многие выходы людям. Часть спаслась через крышу: их эвакуировали спасатели. Согласно предварительным данным число погибших от теракта в «Крокусе» увеличилось до более 100 человек, сотни пострадавших. Посетители ТЦ пытались спрятаться в уборных от стрельбы, но потом задохнулись из-за вспыхнувшего пожара.