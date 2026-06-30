Самолет с туристами получил серьезные повреждения при посадке на Майорке

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании TUI получил повреждения при посадке в аэропорту Майорки. После сильного удара хвостовой частью взлетно-посадочную полосу временно закрыли, пострадавших нет. Об этом сообщает Bild, передает Газета.ру.

Инцидент произошел при посадке

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании TUI, выполнявший рейс из Дублина на Майорку, во время приземления задел хвостовой частью взлетно-посадочную полосу. Удар оказался настолько сильным, что от воздушного судна отделились фрагменты, оставшиеся на покрытии аэродрома.

Аэропорт временно изменил работу

После происшествия взлетно-посадочную полосу закрыли для проведения проверки и уборки обломков. Часть прибывающих и вылетающих рейсов перевели на параллельную полосу, а к поврежденному самолету оперативно прибыли экстренные службы.

Пострадавших нет

По предварительной информации, в результате жесткой посадки никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Самолет получил механические повреждения и был выведен из эксплуатации для технического осмотра.

Следователи выясняют причины

Специалисты начали расследование обстоятельств происшествия. Эксперты изучают несколько возможных версий, включая влияние погодных условий, возможную ошибку экипажа и техническую неисправность воздушного судна.