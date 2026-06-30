В Дмитровском округе построят склад для хранения пищевых добавок

Подмосковный индивидуальный предприниматель построит склад, где будет хранить востребованные пищевые добавки — популярные низкокалорийные сахарозаменители. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

В здании также будут хранить и смеси сахарозаменителей собственного производства. Данные добавки применяются в пищевой промышленности при производстве газированных напитков, а также для выпуска лекарственных средств.

Площадь объекта составит почти 2,9 тыс. кв. м, там обустроят зоны хранения товаров, кабинеты для сотрудников, санитарно-бытовые помещения, включая душевые и санпропускник и не только. Инспекторы ведомства контролируют ход возведения объекта, они зафиксировали 75% строительной готовности объекта. Работы завершат в третьем квартале 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.