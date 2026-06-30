В даркнете появились секретные документы о будущем iPhone 18 Pro

Хакеры похитили внутренние документы индийской компании Tata Electronics, сотрудничающей с Apple. В сеть попали материалы о комплектующих будущих моделей iPhone, поставщиках и испытаниях устройств. Об этом сообщает Reuters, передает Газета.ру.

В сеть попали конфиденциальные документы

Индийская компания Tata Electronics, являющаяся одним из производственных партнеров Apple, столкнулась с масштабной утечкой данных. По информации Reuters, злоумышленники опубликовали в даркнете внутренние документы, содержащие сведения о разработке новых смартфонов, поставщиках комплектующих и технические материалы.

Что оказалось в распоряжении хакеров

Сообщается, что среди похищенных файлов находятся данные о компонентах, которые планируется использовать в iPhone 18 Pro. В документах содержится информация о микросхемах, аккумуляторах, камерах и других элементах устройства.

Также в опубликованных материалах обнаружены фотографии и видеозаписи испытаний смартфонов на прочность, проведенных на предприятии Tata Electronics в начале 2026 года. На изображениях запечатлено устройство с плоскими гранями корпуса, тремя основными камерами и логотипом Apple.

Почему утечка считается серьезной

По данным Reuters, часть документов имела отметку о конфиденциальности и фирменные водяные знаки Apple. Кроме того, в материалах использовались внутренние кодовые обозначения, связанные с разработкой следующего поколения смартфонов.

Эксперты отмечают, что раскрытие информации о цепочке поставок может представлять ценность для конкурентов, производителей контрафактной продукции и участников рынка электронных компонентов.

Компания начала расследование

После обнаружения утечки Tata Electronics ограничила доступ сотрудников к внутренним системам. Компания совместно с Apple проводит судебно-техническое расследование с привлечением международных специалистов, чтобы установить обстоятельства произошедшего и оценить масштаб инцидента.